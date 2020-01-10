"Либо неполный стаж, либо налоги не платили". В ПФР объяснили прибавку в 1 рубль жительнице Кургана

В Пенсионном фонде Курганской области объяснили надбавку в 1 рубль жительнице Кургана.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в группе "Типичный Курган" в соцсети "Вконтакте" днем 8 января появился анонимный пост. Неизвестный автор написал, что его бабушке в 2020 году повысили пенсию на 1 руб. 10 копеек. Автор написал, что у 75-летней женщины был шок.

Оказалось, что такая ситуация сложилась из-за индексации пенсий в прошлом году.

"Увеличение произошло с 1 января 2020 на 6,6 %. Размер пенсии по закону не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе. Разрыв между прожиточным минимумом и реальной пенсией компенсировался из федерального бюджета", - рассказал Накануне.RU источник в ПФ региона.

После индексации 1 января новая пенсия у большинства курганцев превысила прожиточный минимум, но не на много - в основном на сумму от 1 до 580 рублей.

"Социальные выплаты таким получателям больше не полагаются. Пенсионеров, получающих доплату, менее 10% от общего числа. Число пенсионеров, получивших повышение на 1 и более рубль, еще меньше. Сейчас их количество уточняется. В основном, это люди, не выработавшие полный стаж, либо не платившие налоги", - добавили в ПФР Зауралья.