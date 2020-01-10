В Челябинске на Театральной площади испортили новые скамейки и сломали гранитную плиту

Руководитель пресс-службы администрации Челябинска Владимир Сафонов опубликовал в своем Telegram-канале фотографии скамейки и части гранитной плиты на Театральной площади города.

В ноябре прошлого года там была сделана реконструкция. На фото сиденье новой скамейки исполосовано, как предположил Сафонов, коньками. А часть одной из гранитных плит с краю и вовсе отломлена.

"Появились новые скамейки, новые облицовочные плиты. Прошли праздники. На скамейках, по челябинской традиции, очевидно, сидели ногами, причем в коньках. А вот что делали с гранитной плитой?", - написал Сафонов.

В полиции города пока никак не отреагировали на данный инцидент.