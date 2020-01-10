24 Июля 2020
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Общество Свердловская область
Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Высокинский потребовал передать участок с тлеющей свалкой в собственность Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание по вопросам, связанным с тлением на несанкционированной свалке. Власти хотят, чтобы она была передана в муниципальную собственность.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, участок, где находится свалка, расположен на улице Коммунистическая, 52 и относится к числу тех, государственная собственность на которые не разграничена. Факт несанкционированного складирования отходов на этом участке был выявлен еще в 2018 году. Прошлым летом свалка уже горела, но тогда пожар удалось потушить. А зимой мусор начал тлеть и сильно дымить.

По данным мэрии, площадь горения увеличивается, создавая угрозу перехода на лесной массив и расположенный неподалеку коллективный сад. Александр Высокинский потребовал в срочном порядке остановить пожар при помощи вывозимого из города снега.

"Он перекроет доступ воздуха, необходимый для горения, а когда начнет таять, то зальет огонь", - считает мэр.

Несанкционированный полигон бытовых отходов в Екатеринбурге(2020)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Участники совещания поддержали его предложение. Также градоначальник дал поручение проработать с Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) вопрос о передаче данного участка в муниципальную собственность. Планируется, что это позволит оперативно решить многие проблемы, возникающие из-за незаконной свалки. Кроме этого, Высокинский поручил ограничить въезд грузовиков с мусором на свалку, установив запрещающие дорожные знаки и обеспечив охрану участка.

Напомним, из-за тления жителям микрорайонов Уралмаш и Эльмаш советовали без особой надобности не выходить на улицу. На ситуацию уже обратил внимание уральский полпред Николай Цуканов.

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Высокинский потребовал передать участок с тлеющей свалкой в собственность Екатеринбурга

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Теги: Высокинский, свалка, мэрия, собственность, Екатеринбург



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