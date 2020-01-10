Меган Маркл сбежала в Канаду

Герцогиня Сассекская Меган Маркл (38) сразу после скандального заявления о том, что они с принцем Гарри собираются жить на две страны – Великобританию и США – уехала в… Канаду. Здесь Меган жила много лет – в Канаде проходили съемки сериала "Форс-мажоры", благодаря которому Маркл и стала знаменитой.

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По данным издания E!, после продолжительных рождественских каникул в Канаде Меган и ее муж вернулись в Лондон, но актриса провела в Великобритании всего три дня. Ее супруг остался решать проблемы со своей обширной и крайне недовольной семьей, а Меган улетела к сыну Арчи Харрисону. Полугодовалого ребенка, по данным источников издания, Маркл оставила с близкой подругой – Джессикой Малруни – и няней.

Из-за такого скорого отъезда Маркл не успела посетить день рождения Кейт Миддлтон – жены старшего брата Гарри. У королевских невесток, как говорят, и без того отношения натянутые, а теперь они рискуют и вовсе расстроиться.

Ранее 35-летний принц Гарри объявил, что они с женой отказываются выполнять королевские обязанности и удаляются от двора, теряя некоторую часть дохода (средства, которые выделяла непосредственно королева). При этом пара собирается жить на две страны, зарабатывать самостоятельно и заниматься благотворительностью.