Генпрокуратура Украины опровергла сообщения, что один из пассажиров разбившегося "Боинга" сообщил по телефону об обстреле

Офис генерального прокурора Украины официально опроверг появившиеся в интернете сообщения, что один из пассажиров разбившегося в Иране "Боинга" звонил по телефону и сказал, что самолет падает после обстрела. Отмечается, что это не соответствует результатам уже проведенных следственных действий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что самолет могли сбить ракетой, но попросил Запад "предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин". Ранее он призвал не спекулировать на версиях катастрофы.

Как сообщает Bloomberg, иранские и украинские специалисты договорились беспристрастно совместно расшифровать бортовые самописцы "Боинга".