В пермскую "скорую" в новогодние праздники поступило более 15 тысяч вызовов

Станция скорой помощи Перми опубликовала статистику вызовов за новогодние праздники. Всего с 30 декабря по 8 января поступило 15 тыс. 259 вызовов, что в среднем составляет 1 тыс. 526 вызовов в сутки, передает корреспондент Накануне.RU.

Экстренных вызовов было 2 тыс. 405. В среднем врачи приезжали на них за 16 минут, на ДТП - за 14 минут. Чаще всего врачей вызывали 1 и 6 января.

Если говорить о поводах и причинах вызовов, то за новогодние праздники врачи чаще всего выезжали к пермякам, злоупотребившим алкоголем: было совершено 1 тыс. 107 вызовов. Уличные травмы - 319 вызовов, криминальные травмы - 259. Число травм, полученных при катании с горок и из-за гололеда составило 95 случаев. На ДТП пермские медики выезжали в 86 случаях, на пожары - 61 раз. Из-за переохлаждения и обморожения "скорая" выезжала 16 раз. Кроме того, на городскую эспланаду - там стоит главный ледовый городок Перми, "скорую" вызывали 10 раз.

По диагнозам ОРВИ и ГРИПП было сделано 2 тыс. 588 вызовов, более половины из них - 1 тыс. 748 - к детям. Всего было госпитализировано 429 детей. Из-за гипертонических болезней поступило 1 тыс. 914 вызовов, болезни сердца - 714, заболевания, связанные с головным мозгом - 585.

Всего за 10 дней было госпитализировано 5 тыс. 728 человек.

При этом в "скорой" отмечают, что число вызовов относительно прошлогодней новогодней статистики снизилось по всем показателям. В прошлом году "скорая" выезжала к пермякам по 17 тыс. 447 вызовам. Безрезультативных вызовов - 8% или 1 тыс. 231 случай.