В Челябинске от промышленников потребовали снизить объемы выбросов в период НМУ

От руководителей промышленных предприятий в Челябинской области потребовали снизить выбросы в период неблагоприятных метеоусловий. Такое поручение прозвучало на совещании в областном минэкологии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

До вечера 10 января в Челябинске, Коркино, Златоусте, Карабаше и Магнитогорске сохраняются НМУ первой степени опасности. За последние дни в областное министерство экологии поступило порядка 200 обращений граждан, которые жаловались на туман и запах гари. В течение праздников надзорные ведомства работали в усиленном режиме. 9 января замеры проводились в Копейске и Новосинеглазово.

Так, было установлено, что на полигон ТБО в Полетаево один из автомобилей завез тлеющий мусор, который разгорелся. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Также в городе активно проверяют предприятия, которые в период НМУ должны снизить количество выбросов на 15-20%. Отдельное внимание было уделено мероприятиям животноводческих комплексов. Так, на ООО "Равис-Птицефабрика Сосновская" прекращена работа по опалке свиных туш, остановлена продувка и чистка оборудования, сокращен расход топлива на котельные, а также прекратился вывоз сырья на поля.

Министр экологии Сергей Лихачев на встрече с промышленниками подчеркнул, что в период НМУ выбросы должны быть снижены максимально.

"Вы должны понимать, инверсия сейчас такова, что, если будете чадить, город наполнится выбросами. Плюс еще автотранспорт, который вносит немалый вклад. В ближайшее время надзорные ведомства проведут проверки на всех предприятиях, в зоне влияния которых были отмечены превышения", - подчеркнул он.