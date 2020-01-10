24 Июля 2020
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платная дорога, трасса, платная трасса (2016) | Фото: pereezd-rb.ru

В Госдуме предложили сделать бесплатным для инвалидов проезд по платным дорогам

В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого инвалиды смогут бесплатно ездить по платным дорогам. Авторы документа, среди которых депутаты от ЛДПР Лебедев, Нилов, Пайкин, Старовойтов и Свинцов, отмечают, что протяженность платных дорог в скором времени может достичь 1,5 тыс. км, а льготный проезд по ним для инвалидов не обеспечен.

"Предоставление права льготного проезда по платным дорогам будет способствовать развитию доступной среды для инвалидов, а также направлено на повышение уровня их социальной защиты, что и является обязанностью государства", - говорится в пояснительной записке законопроекта. Авторы предлагают ввести бесплатный проезд с 1 июля 2020 года, соответственно, рассмотреть документ во всех трех чтениях в весеннюю сессию.

В начале 2020 года в Госдуму правительством был внесен законопроект, предусматривающий штрафы за неоплату проезда по платным дорогам (или их участкам). Штраф для легковых автомобилей составит 2 500 руб., для грузовиков и автобусов — 5 000 руб. Если оплатить проезд в течение 60 дней после привлечения к административной ответственности, штраф будет отменен.

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В Госдуме предложили сделать бесплатным для инвалидов проезд по платным дорогам

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Теги: госдума, платные дороги, инвалиды, штраф



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