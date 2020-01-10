24 Июля 2020
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Общество В России
МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

Более 70% работающих россиян недовольны своей зарплатой

74% опрошенных работников заявили, что их не устраивает уровень зарплаты, причем среди фрилансеров эта доля выше - 78%.

Больше всего недовольных среди представителей рабочих профессий (80%).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное сервисом по поиску работы HeadHunter.

Наибольшее число удовлетворенных своей зарплатой трудятся в сфере HR: заработком там доволен каждый третий.

Ранее сообщалось, что необходимый, по мнению россиян, прожиточный минимум в два раза превышает официально установленный Минтрудом. Данные в сентябре привел "Левада-центр" по итогам опроса жителей 50 субъектов России.

Чтобы обеспечить прожиточный минимум на одного человека, необходима 21 тыс. руб. в месяц, сказали респонденты. Сегодня среднедушевой доход семьи равен 16,8 тыс. руб. в месяц, прожиточный минимум - 11,1 тыс. руб. Рост субъективного прожиточного минимума опережает рост номинальных доходов семей.

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Более 70% работающих россиян недовольны своей зарплатой

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Теги: зарплата, россияне



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