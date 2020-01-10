24 Июля 2020
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Экономика В России Москва
болельщики сборной Швеции (2018) | Фото: Накануне.RU

Депутаты предлагают разрешить продавать пиво на любых спортивных соревнованиях, а не только на футболе

Законопроект о торговле пивом на спортивных мероприятиях значительно изменится ко второму и третьему чтению в Госдуме. Об этом сообщил один из соавторов документа, депутат Дмитрий Свищев.

В первом чтении законопроект приняли 13 декабря минувшего года. Тогда предлагалось продавать пиво и пивные напитки на футбольных стадионах во время матчей. Теперь предлагается расширить разрешение о торговле и допустить пиво на все соревнования, кроме детско-юношеских.

Вырученные от допуска пивной торговли на спортивные соревнования средства предлагается направлять на развитие молодежного спорта, контроль за расходованием финансовых потоков будет возложен на Минспорта.

Во втором и третьем чтении законопроект будет рассмотрен в весеннюю сессию.

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Депутаты предлагают разрешить продавать пиво на любых спортивных соревнованиях, а не только на футболе

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Теги: пиво, продажа пива на спортивных мероприятиях, второе чтение, госдума



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Ранее 17.07.2020 04:01 Мск Госдума: к осени может быть принят законопроект по возвращению пива на стадионы

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