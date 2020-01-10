В Екатеринбурге нанесли границы территорий объектов культурного наследия рядом с новым залом филармонии

В Екатеринбурге нанесли границы территорий объектов культурного наследия рядом с будущим залом филармонии. Как передает корреспондент Накануне.RU, информация об этом появилась в сообществе "Карла Либкнехта, 40", которое посвящено сносу данного дома ради строительства зала.

По сведениям жителя Екатеринбурга Александра Зыкова, нужно будет переделывать охранные зоны филармонии, утвержденные в 2016 году. Так, напротив главного фасада запрещено размещение рекламных конструкций, киосков и навесов, негативно влияющих на визуальную доступность памятника, также защищен от застройки сквер. А в зоне регулированной застройки, занимающей всю территорию сада Вайнера, разрешено восстановление историко-градостроительной среды в виде воссоздания "Клубного сада".

"Что до других памятников, то у них утверждены только границы территории - отмечены бордовым цветом. Это значит, что в отношении них, согласно статье 34.1 73-ФЗ (об ОКН), действуют защитные зоны: в радиусе 100 метров строительство запрещено. Оранжевым цветом отмечены радиусы защитных зон, которые 100% блокируют стройку. Сиреневым - возможно блокируют. Для снятия ограничений потребуется разработка зон охраны. Для памятников на четной стороне улицы Первомайской, улицы Тургенева и Карла Либкнехта, 45 и 45А большой угрозы это не несет. Основные пострадавшие: филармония, усадьба купца Назарова (Первомайская, 11), Екатеринбургская художественно-промышленная школа (Карла Либкнехта, 42) и Карла Либкнехта, 38", - отметил Зыков.

По его данным, последний дом до 1920-х годов считался единым целым с садом, но затем в реестр памятников попал отдельно, как место, в котором в 1917 году проходила Уральская областная конференция РСДРП (б).

"Будто ничем примечательным, кроме выступления Свердлова, дом не отметился. А ведь во второй половине XIX века дом был в центре культурной и общественной жизни Екатеринбурга. В одной связке с садом. Как-то это несправедливо", - заключил екатеринбуржец.

Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбурге презентовали концепцию нового зала филармонии. Для его строительства придется снести жилой дом на улице Карла Либкнехта, 40, в котором уже выкуплены все квартиры и нежилые помещения.

В декабре стало известно, что благоустройство сада Вайнера начнется после возведения нового зала филармонии.