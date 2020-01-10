Требуются солдаты Красной армии и Вермахта. В Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет кастинг фильма "Василий Тёркин"

24 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Мастер на час: http://remont.youdo.com/building/roofing/montazh/stoimost/, выбирай!
Откроем без проблем: http://remont.youdo.com/building/roofing/tag/pooblasti/, недорого.



Общество Свердловская область
Кастинг на роли в фильме Василий Тёркин (2020) | Фото: vk.com/terkinfilm

Требуются солдаты Красной армии и Вермахта. В Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет кастинг фильма "Василий Тёркин"

В период с 20 января по 29 февраля на территории Свердловской области, в Екатеринбурге и Верхней Пышме, пройдут съёмки художественного фильма по мотивам поэмы русского советского писателя Александра Твардовского - "Василий Тёркин".
Читайте также:

Режиссёром картины выступает советский, армянский и российский кинорежиссёр и сценарист Карен Геворкян, известный такими работами как "Вся наша надежда", "Пегий пес, бегущий краем моря" и короткометражного фильма "Хозяин и слуга".

Съёмочный процесс фильма об истории обычного солдата, ставшим в своё время образцом для подражания для многих советских солдат, уже прошел в Санкт-Петербурге и деревне Забродье Республики Беларусь. Осенью съёмки проходили в Торжке и Ленинградской области.

Съёмочная группа приглашает жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы принять участи в съёмках фильма. На роли солдат РККА требуются мужчины от 18 до 55 лет, с ростом 168-185 и размером одежды 46-54. Желающие сняться в фильме должны иметь возможность коротко стричься, не иметь татуировок и пирсинга на видимых местах.

Набор идёт среди мужчин и на роли солдат Вермахта 18-45 лет, ростом 175-185. Знание немецкого языка приветствуется. Также для съёмок требуются женщины с натуральным цветом волос, без татуажа, пирсинга и шеллака, возрастом от 18 до 30 лет.

Информацию о возрасте, росте и размере одежды с фото любой желающий может направить в группу ВКонтакте "Василий Тёркин".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Требуются солдаты Красной армии и Вермахта. В Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет кастинг фильма "Василий Тёркин"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кастинг, красная армия, вермахт, василий теркин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров