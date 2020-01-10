Требуются солдаты Красной армии и Вермахта. В Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет кастинг фильма "Василий Тёркин"

В период с 20 января по 29 февраля на территории Свердловской области, в Екатеринбурге и Верхней Пышме, пройдут съёмки художественного фильма по мотивам поэмы русского советского писателя Александра Твардовского - "Василий Тёркин".

Режиссёром картины выступает советский, армянский и российский кинорежиссёр и сценарист Карен Геворкян, известный такими работами как "Вся наша надежда", "Пегий пес, бегущий краем моря" и короткометражного фильма "Хозяин и слуга".

Съёмочный процесс фильма об истории обычного солдата, ставшим в своё время образцом для подражания для многих советских солдат, уже прошел в Санкт-Петербурге и деревне Забродье Республики Беларусь. Осенью съёмки проходили в Торжке и Ленинградской области.

Съёмочная группа приглашает жителей Екатеринбурга и Верхней Пышмы принять участи в съёмках фильма. На роли солдат РККА требуются мужчины от 18 до 55 лет, с ростом 168-185 и размером одежды 46-54. Желающие сняться в фильме должны иметь возможность коротко стричься, не иметь татуировок и пирсинга на видимых местах.

Набор идёт среди мужчин и на роли солдат Вермахта 18-45 лет, ростом 175-185. Знание немецкого языка приветствуется. Также для съёмок требуются женщины с натуральным цветом волос, без татуажа, пирсинга и шеллака, возрастом от 18 до 30 лет.

Информацию о возрасте, росте и размере одежды с фото любой желающий может направить в группу ВКонтакте "Василий Тёркин".