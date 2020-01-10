24 Июля 2020
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подкидыш, младенец, ребенок (2016) | Фото: deti.mail.ru

Нижневартовск попал в список городов с прогнозируемой высокой рождаемостью, а Пермь - с низкой

Нижневартовск и Сургут попали в список городов, где в 2020 году ожидается самый высокий уровень рождаемости, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Финансового университета при Правительстве РФ.

Университет проанализировал репродуктивные планы семейных пар в возрасте 19-39 лет, проживающих в городах с населением более 250 тыс. человек. В ходе социологического исследования выяснилось, что 9% семей из этой возрастной группы с высокой или достаточно высокой степенью уверенности планируют рождение ребенка в 2020 году.

Ожидается, что самая высокая рождаемость будет в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах, Махачкале, Сургуте, Балашихе, Владикавказе, Чите, Волжском.

Городами с самой низкой рождаемостью стали Владивосток, Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Томск, Якутск, Севастополь, Тула, Мурманск, Пермь.

При этом отмечается, что в целом уровень рождаемости останется примерно таким же, как и в прошлом году.

Главным условием для повышения рождаемости в России назвали понижение занятости женщин, строительство детских садов, поликлиник и школ.

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Нижневартовск попал в список городов с прогнозируемой высокой рождаемостью, а Пермь - с низкой

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Теги: рождаемость, демография, статистика, школы, занятость женщин



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