На аварийно севшем вертолете в Красноярском крае летели школьники

Вертолет Ми-8, совершивший аварийную посадку в Красноярском крае, перевозил школьников.

На борту было 11 детей, никто из них не пострадал, сообщает РИА Новости.

По данным МЧС, ЧП произошло в 206 километрах северо-восточнее Хатанги Таймырского муниципального района.

Всего на борту находилось 17 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительной информации, произошел отказ двигателя. Ми-8 принадлежит авиакомпании "Красавиа". Вертолет повреждений не получил.