Стены покрылись льдом, с потолка свисают сосульки. На Южном Урале общественники просят расселить аварийный дом

В Челябинской области активисты ОНФ просят прокуратуру обязать власти срочно расселить разрушающийся дом в поселке Долгодеревенское, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

Речь идет о бывшем четырехэтажном общежитии на улице 1 Мая, 149. Здание зарастает плесенью и покрыто трещинами, но аварийным признали лишь его часть. В 2019 году дом начали ремонтировать по программе капитального ремонта. По мнению жителей, это только усугубило ситуацию. Из-за вибраций во время реконструкции фасада по стенам пошли трещины высотой в четыре этажа.

В новогодние праздники в здании прорвало водопровод, и ветхие помещения мгновенно промерзли.

"Из-за прорыва трубы стены, двери и полы на втором этаже бывшего общежития превратились в ледник, где с потолка свисают метровые сосульки. "Ледяные сталактиты" образовались в душевой и туалете, вся сантехника покрылась толстым слоем льда", - рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Антон Неверов.

По словам жителей, они обращались к главе Сосновского района, но он предложил им прийти со своей проблемой на прием в феврале.

Жильцы опасаются, что дом может рухнуть. Местные власти инициировали проведение экспертизы, но она тянется уже несколько месяцев. В связи с этим общественники просят прокуратуру подключиться к ситуации.