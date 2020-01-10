Блогер-урбанист Илья Варламов готовится к Пермскому марафону в охваченной огнем Австралии

Блогер Илья Варламов в своем Instagram сообщил, что готовится к знаменитому марафону в Перми в австралийском Перте, передает корреспондент Накануне.RU.

"За сутки пробежал 45 км. Я специально выбирал город, наиболее близкий по названию к Перми", - сообщил Варламов.

Добавим также, что о том, что урбанист приедет в Пермь в сентябре для участия в международном марафоне ранее рассказал глава города Дмитрий Самойлов после участия в записи шоу "Большая дорога с мэром". Прошлый визит Варламова в краевую столицу состоялся в конце декабря.

Урбаниста обвинили в том, что его обзоры проплачены. Он заявил, что тому, кто сможет это доказать, будет предложена награда.

Сейчас Илья Варламов находится в Австралии - публикует фотографии с континента. Несколько дней назад блогер выложил фотографию кроваво-красного неба - австралийского заката. К записи было опубликовано пояснение, что такой цвет у неба не от пожаров.

"Я, к своему стыду, новости особо не смотрел в последнее время и даже не знал, что в Австралии пожары. Оказывается, все российские СМИ только об этом и говорят", - рассказал он.

Сейчас Варламов "подхватил" обсуждаемую в СМИ тему и постит снимки пострадавших от огня земель. Напомним, в Австралии жертвами природных пожаров и их последствий стали более 1 млрд животных. Об этом сообщают сотрудники университета Сиднея. Только в штате Новый Южный Уэльс число погибших животных уже превышает 480 млн.