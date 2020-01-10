24 Июля 2020
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SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 Суперджет ГСС (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: "ИрАэро" подала иск к производителю "Суперджетов" почти на 2 миллиарда рублей

Авиакомпания "ИрАэро", в парке которой насчитывается девять "Суперджетов", готовит исковое заявление к производителю SSJ-100 – "Гражданским самолетам Сухого". По данным РБК, сумма иска составляет почти 2 млрд руб. – перевозчик недоволен тем, что в рабочем состоянии находится только пять машин, это приносит большие убытки. Отмечается, что одно воздушное судно изначально было передано в неисправном состоянии и простаивает уже на протяжении трех лет.
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В начале января стало известно, что ГСС подали иск к "ИрАэро" на 941 млн руб. Суть исковых требований авиастроителем не раскрывается.

В феврале 2019 года ГСС уже подавали иск к "ИрАэро" на 550 млн руб., позже его отозвали, но в июле производитель SSJ-100 подал новый иск, уже на 660 млн руб. — в такую сумму ГСС оценили долги перевозчика по аренде лайнеров в 2016-2019 годах, технические резервы и пени.

Постоянные поломки и нехватка запчастей – слабое место "Суперджетов", которое признают даже в Минпромторге, лоббирующем интересы производителя. Из-за отсутствия налаженного постпродажного обслуживания и простаивания самолетов от "суперджетов" отказываются иностранные перевозчики, не хочет оперативно заключать контракты и российский "Аэрофлот" – основной и крупнейший эксплуатант данного типа самолетов.

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СМИ: "ИрАэро" подала иск к производителю "Суперджетов" почти на 2 миллиарда рублей

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Теги: ираэро, суперджет, ssj-100, гсс



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