Банки начали брать комиссию за переводы по номеру телефона

Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), которая стала платной для кредитных организаций с 1 января 2020 года.

В среднем комиссия составляет 30–35 рублей, при этом сами банки перечисляют ЦБ за услугу от 5 копеек до 3 рублей, пишут "Известия".

Так, в Райффайзенбанке комиссия составляет 1,5% от суммы перевода, если клиент перечисляет через сервис более 10 тыс. рублей в месяц. Почта Банк установил тариф на уровне 1,2%, минимум 35 рублей, но для некоторых категорий клиентов оставил операции до 10 тыс. рублей в месяц бесплатными. Банк "Левобережный" также взимает комиссию в 1,2% (минимум 35 рублей) за исходящие переводы.

При этом многие и не планируют внедрять тарифы за переводы. Среди них - Газпромбанк, ВТБ, "Открытие", Тинькофф, Совкомбанк, Рокетбанк, "Авангард", "Веста", "Финам".

Напомним, система быстрых платежей заработала с 28 февраля. К ней подключены более 30 банков.

Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.

Ранее сообщалось, что российские банки опасаются сбоев в системе быстрых платежей. Участники проекта, который позволяет переводить деньги по номеру телефона, хотят получить от Банка России особые условия кредитования, что будет необходимо в том случае, если исчерпается установленный для расчетов лимит. Подобное может случиться в выходные или праздничные дни. В этом случае платежи остановятся.