Не исключено, что украинский самолет в Иране сбила ракета, но подтверждений этому пока нет – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский по поводу версии с попаданием в Boeing-737 ракеты высказался осторожнее, чем многие его западные коллеги. Глава государства заявил, что версия сбитом ракетой самолете не исключается, но подтверждения этому пока нет.

Накануне, напомним, в Иран прибыла группа украинских следователей, а украинские власти при этом заявили, что эксперты будут искать следы поражения борта "Международных авиалиний Украины" российской ракетой.

Ранее Иран отвергнул версию о попадании в самолет ракеты иранских ПВО. Осторожно по поводу этого высказываются и власти США, а вот премьер-министры Канады, Великобритании и Австралии в один голосутверждают, что располагают разведданными о попадании ракеты (причем, по данным источников СМИ, данные получены с американского спутника).