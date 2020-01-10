24 Июля 2020
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Общество Свердловская область
домофон (2013) | Фото:

Жительница Екатеринбурга решила, что домофон ухудшает ее здоровье. В ситуации разбирался суд

Жительница Екатеринбурга посчитала, что домофон оказывает влияние на ее кардиостимулятор. В ситуации пришлось разбираться суду.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, однажды жители ряда домов по улице Бакинских комиссаров и Уральских рабочих на общем собрании собственников приняли решение по ограждению придомовой территории и установке системы контроля доступа к своим домам. После этого управляющая компания заключила договор с ООО "Факториал ЕК" на выполнение работ, и компания установила на калитки, подъездные ворота и подъезды домофонные станции, передав их в пользование жильцам.

Но жительница дома по Уральских рабочих по имени Ольга была не согласна с таким решением и потребовала заменить домофон на обычный замок с ключом. Женщина носит электрокардиостимулятор и решила, что электромагнитное поле домофонного оборудования негативно влияет на работу прибора, а значит, ухудшает состояние ее здоровья.

Ольга обратилась с иском о защите прав потребителя в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, требуя от АО "Орджоникидзевская УЖК" и ООО "Факториал ЕК" замены домофона, взыскания компенсации морального вреда и штрафа. Суд однако в требованиях отказал. Тогда женщина подала апелляцию.

В областном суде, который стал разбираться в этой истории, пришли к выводу, что истец не доказала, что домофонная система влияет на ее здоровье. Ответчики же представили документы о соответствии установленного оборудования всем требованиям и ответ на запрос в больницу, согласно которому использование домофона женщине никак не противопоказано. В итоге облсуд отклонил апелляцию и решение вступило в законную силу.

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Жительница Екатеринбурга решила, что домофон ухудшает ее здоровье. В ситуации разбирался суд

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Теги: домофон, суд, Екатеринбург



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