На Ямале закрылись все зимники из-за плохих погодных условий

Сегодня на Ямале закрыли последний работавший зимник, передает корреспондент Накануне.RU.

Движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп закрыто в связи с ухудшением погодных условий: сильным порывистым ветром и ограниченной видимостью.

Накануне было закрыто движение по зимнику Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Причины – метель и недостаточная видимость. Зимник Салехард – Надым проработал всего час. Трасса Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале все еще не введена в эксплуатацию.

В департаменте дорог и транспорта напоминают водителям, что выезжать на закрытые зимники опасно для жизни.

Отметим, что из-за сложных метеоусловий самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс SU-1523 Москва - Новый Уренгой, сегодня совершил вынужденную посадку в Нижневартовске.