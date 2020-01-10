24 Июля 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
дорога, зимник (2014) | Фото: РН-Уватнефтегаз

На Ямале закрылись все зимники из-за плохих погодных условий

Сегодня на Ямале закрыли последний работавший зимник, передает корреспондент Накануне.RU.

Движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп закрыто в связи с ухудшением погодных условий: сильным порывистым ветром и ограниченной видимостью.

Накануне было закрыто движение по зимнику Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Причины – метель и недостаточная видимость. Зимник Салехард – Надым проработал всего час. Трасса Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале все еще не введена в эксплуатацию.

В департаменте дорог и транспорта напоминают водителям, что выезжать на закрытые зимники опасно для жизни.

Отметим, что из-за сложных метеоусловий самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс SU-1523 Москва - Новый Уренгой, сегодня совершил вынужденную посадку в Нижневартовске.

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На Ямале закрылись все зимники из-за плохих погодных условий

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Теги: зимник, проезд, автомобили



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