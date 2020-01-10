На Ямале закрылись все зимники из-за плохих погодных условий
Сегодня на Ямале закрыли последний работавший зимник, передает корреспондент Накануне.RU.
Движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп закрыто в связи с ухудшением погодных условий: сильным порывистым ветром и ограниченной видимостью.
Накануне было закрыто движение по зимнику Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги. Причины – метель и недостаточная видимость. Зимник Салехард – Надым проработал всего час. Трасса Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале все еще не введена в эксплуатацию.
В департаменте дорог и транспорта напоминают водителям, что выезжать на закрытые зимники опасно для жизни.
Отметим, что из-за сложных метеоусловий самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс SU-1523 Москва - Новый Уренгой, сегодня совершил вынужденную посадку в Нижневартовске.