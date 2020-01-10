24 Июля 2020
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Общество Челябинская область
шоу Снежная королева, Челябинск, (2020) | Фото: vk.com/nashchelyabinsk

Текслер поручил провести служебную проверку после скандала с новогодним шоу в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер поручил оценить действия чиновников правительства по участию в организации и проведении скандального новогоднего шоу "Снежная королева" в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

Шоу проходило 6 января в ледовой арене "Трактор". Организаторы обещали грандиозное представление, которое станет рекордным по количеству артистов, с интерактивным выбором сюжета и уникальным музыкальным материалом. Билеты стоили от тысячи рублей. На шоу приехали родители с детьми со всей области, однако были разочарованы увиденным. Некоторые покидали зал, просмотрев только половину шоу. Возмущенные жители потребовали вернуть деньги за билеты, но организаторы отказались.

Многие зрители оставляли гневные комментарии в соцсетях, отмечая, что шоу не соответствовало заявленному в рекламе и "красная цена такому представлению 100 рублей".

"Шоу отвратительное. Ужасная игра профессиональных актёров, чтение сценария по бумажке, зрелищность шоу добавляли лишь непрофессиональные местные коллективы - это полбеды. А "зацветоченые" нецензурные выражения, недвусмысленно неудовлетворённая королева, король, уехавший в командировку к ш... (шальной женщине) это дно. Я не на это свою семью вёл. Как это пропустили на крупнейшую площадку города?", - написал пользователь Андрей.

шоу Снежная королева, Челябинск,(2020)|Фото: vk.com/nashchelyabinsk

На сцене для зрителей выступало несколько детских коллективов. Правда, участвовали в шоу они бесплатно. Организаторы даже за весь день не покормили детей.

"Дети готовились к шоу! У них была всего одна репетиция накануне вечером! Куда пошли собранные средства, хочется поинтересоваться, если все коллективы выступали бесплатно? ", - возмущаются жители.

Многих удивило, что шоу проходило при поддержке правительства Челябинской области, а билеты, по словам жителей, детям выдавали за хорошую учебу. Однако, чтобы они смогли посетить шоу, родителям нужно было приобрести взрослый билет для себя.

шоу Снежная королева, Челябинск,(2020)|Фото: vk.com/nashchelyabinsk

"Детям администрация города раздала бесплатные билеты, за хорошее окончание первой четверти. Билет на взрослого сопровождающего стоил 1500 руб. Развод полнейший, спасибо администрации за такое поощрение отличников", - написала жительница.

"Организаторы просто открыто использовали детские коллективы для собственного бизнеса! ИП Суслопаров и его королева с королём, нифига и не готовили, никакое шоу, просто походили по сцене под фанеру и всё! При этом заставили выступить детей, а сами получили неплохую выручку, всех занесли у себя на сайте в чёрный список, при этом открыто оскорбив! Откровенное мошенничество, ведь многим детям из разных городов были выданы данные билеты за хорошую учебу, значит кто-то помимо Суслопарова получил неплохие чаевые за обман", - рассказала пользователь Наталья.

Организаторы шоу отреагировали на критику.

"Спасибо всем за великолепное представление! Мы таки поставили рекорд России по количеству артистов на новогодних неледовых шоу, протестировали новые сценические и сценарные решения. Приятно, что СМИ уже окрестили шоу "скандальным" - это ожидаемая и яркая реакция на новые решения постановки, которую мы все первопроходцами приняли на себя. Также радует, что все из таких решений удались - на мероприятии работали восхитительное и рекордное для нас световое шоу и спецэффекты. Что касается ряда отрицательных обращений, то их количество в пределах нормы: это хороший результат для новых решений на таких масштабных шоу", - говорится в заявлении организаторов, опубликованном в соцсети.

На скандал с новогодним шоу уже отреагировал губернатор Алексей Текслер. Он поручил провести служебную проверку в отношении чиновников.

"Алексею Текслеру сегодня была доложена ситуация, которая сложилась вокруг шоу "Снежная королева". По его решению в ближайшее время будет проведена всесторонняя служебная проверка, которая оценит действия должностных лиц правительства по участию в организации и проведении данного мероприятия", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Известно, что власти намерены обратиться в Роскомнадзор с просьбой провести проверку представления на заявленный возрастной ценз.

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Текслер поручил провести служебную проверку после скандала с новогодним шоу в Челябинске

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Теги: новогоднее шоу, Снежная королева, Алексей Текслер, чиновники, проверка,



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