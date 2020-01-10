Текслер поручил провести служебную проверку после скандала с новогодним шоу в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер поручил оценить действия чиновников правительства по участию в организации и проведении скандального новогоднего шоу "Снежная королева" в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

Шоу проходило 6 января в ледовой арене "Трактор". Организаторы обещали грандиозное представление, которое станет рекордным по количеству артистов, с интерактивным выбором сюжета и уникальным музыкальным материалом. Билеты стоили от тысячи рублей. На шоу приехали родители с детьми со всей области, однако были разочарованы увиденным. Некоторые покидали зал, просмотрев только половину шоу. Возмущенные жители потребовали вернуть деньги за билеты, но организаторы отказались.

Многие зрители оставляли гневные комментарии в соцсетях, отмечая, что шоу не соответствовало заявленному в рекламе и "красная цена такому представлению 100 рублей".

"Шоу отвратительное. Ужасная игра профессиональных актёров, чтение сценария по бумажке, зрелищность шоу добавляли лишь непрофессиональные местные коллективы - это полбеды. А "зацветоченые" нецензурные выражения, недвусмысленно неудовлетворённая королева, король, уехавший в командировку к ш... (шальной женщине) это дно. Я не на это свою семью вёл. Как это пропустили на крупнейшую площадку города?", - написал пользователь Андрей.

На сцене для зрителей выступало несколько детских коллективов. Правда, участвовали в шоу они бесплатно. Организаторы даже за весь день не покормили детей.

"Дети готовились к шоу! У них была всего одна репетиция накануне вечером! Куда пошли собранные средства, хочется поинтересоваться, если все коллективы выступали бесплатно? ", - возмущаются жители.

Многих удивило, что шоу проходило при поддержке правительства Челябинской области, а билеты, по словам жителей, детям выдавали за хорошую учебу. Однако, чтобы они смогли посетить шоу, родителям нужно было приобрести взрослый билет для себя.

"Детям администрация города раздала бесплатные билеты, за хорошее окончание первой четверти. Билет на взрослого сопровождающего стоил 1500 руб. Развод полнейший, спасибо администрации за такое поощрение отличников", - написала жительница.

"Организаторы просто открыто использовали детские коллективы для собственного бизнеса! ИП Суслопаров и его королева с королём, нифига и не готовили, никакое шоу, просто походили по сцене под фанеру и всё! При этом заставили выступить детей, а сами получили неплохую выручку, всех занесли у себя на сайте в чёрный список, при этом открыто оскорбив! Откровенное мошенничество, ведь многим детям из разных городов были выданы данные билеты за хорошую учебу, значит кто-то помимо Суслопарова получил неплохие чаевые за обман", - рассказала пользователь Наталья.

Организаторы шоу отреагировали на критику.

"Спасибо всем за великолепное представление! Мы таки поставили рекорд России по количеству артистов на новогодних неледовых шоу, протестировали новые сценические и сценарные решения. Приятно, что СМИ уже окрестили шоу "скандальным" - это ожидаемая и яркая реакция на новые решения постановки, которую мы все первопроходцами приняли на себя. Также радует, что все из таких решений удались - на мероприятии работали восхитительное и рекордное для нас световое шоу и спецэффекты. Что касается ряда отрицательных обращений, то их количество в пределах нормы: это хороший результат для новых решений на таких масштабных шоу", - говорится в заявлении организаторов, опубликованном в соцсети.

На скандал с новогодним шоу уже отреагировал губернатор Алексей Текслер. Он поручил провести служебную проверку в отношении чиновников.

"Алексею Текслеру сегодня была доложена ситуация, которая сложилась вокруг шоу "Снежная королева". По его решению в ближайшее время будет проведена всесторонняя служебная проверка, которая оценит действия должностных лиц правительства по участию в организации и проведении данного мероприятия", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Известно, что власти намерены обратиться в Роскомнадзор с просьбой провести проверку представления на заявленный возрастной ценз.