В Красноярском крае аварийно сел вертолет Ми-8 с пассажирами на борту

Вертолет Ми-8 экстренно сел в Красноярском крае. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУМЧС по региону, вертолет находится в 206 километрах северо-восточнее Хатанги Таймырского муниципального района.

На борту находилось 17 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительной информации, произошел отказ двигателя.

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 с медиками и спасателями на борту.

25 декабря в Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Борт принадлежит авиакомпании "КрасАвиа", авария произошла в районе поселка Байкит. На борту находилось 24 человека, 16 пострадали. По предварительной информации, вертолет попал в снежный вихрь.