24 Июля 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
Авария вертолета Ми-8 25.12.19 в Красноярском крае. (2019) | Фото: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

В Красноярском крае аварийно сел вертолет Ми-8 с пассажирами на борту

Вертолет Ми-8 экстренно сел в Красноярском крае. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Как сообщили Накануне.RU в ГУМЧС по региону, вертолет находится в 206 километрах северо-восточнее Хатанги Таймырского муниципального района.

На борту находилось 17 человек, в том числе три члена экипажа. По предварительной информации, произошел отказ двигателя.

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 с медиками и спасателями на борту.

25 декабря в Красноярском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Борт принадлежит авиакомпании "КрасАвиа", авария произошла в районе поселка Байкит. На борту находилось 24 человека, 16 пострадали. По предварительной информации, вертолет попал в снежный вихрь.

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В Красноярском крае аварийно сел вертолет Ми-8 с пассажирами на борту

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Теги: ми-8, красноярский край



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Развитие сюжета:

Ранее 10.01.2020 11:04 Мск На аварийно севшем вертолете в Красноярском крае летели школьники

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