24 Июля 2020
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москва аэропорт домодедово (2008) | Фото: Накануне.ru

В Домодедово запустили сервис онлайн-декларирования товаров и валюты

Московский аэропорт Домодедово запустил сервис онлайн-декларирования товаров и валюты для физических лиц, пересекающих таможенную границу Российской Федерации.

"Переход к безбумажным технологиям сделает процедуру оформления товаров и валюты максимально удобной. При прохождении таможенного контроля пассажир просто сообщает сотрудникам ведомства номер электронной декларации для проверки. Заполнить таможенную декларацию можно на официальном сайте аэропорта Домодедово", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

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В Домодедово запустили сервис онлайн-декларирования товаров и валюты

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Теги: домодедово, аэропорт, декларация



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