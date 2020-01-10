В Домодедово запустили сервис онлайн-декларирования товаров и валюты

Московский аэропорт Домодедово запустил сервис онлайн-декларирования товаров и валюты для физических лиц, пересекающих таможенную границу Российской Федерации.

"Переход к безбумажным технологиям сделает процедуру оформления товаров и валюты максимально удобной. При прохождении таможенного контроля пассажир просто сообщает сотрудникам ведомства номер электронной декларации для проверки. Заполнить таможенную декларацию можно на официальном сайте аэропорта Домодедово", - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.