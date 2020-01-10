24 Июля 2020
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Экономика В России Крым
ялта (2014) | Фото: Накануне.ru

В Крыму увеличилось количество украинских туристов

В Крыму в 2019 году увеличилось количество туристов из Украины. Об этом свидетельствуют данные республиканского министерства курортов и туризма. В ведомстве уточнили, что в 2019 году Крым посетили 1,1 млн украинцев, в то время как в 2018-м их было примерно на 100 тыс. меньше, передает RT.
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Отмечается, что большинство украинцев посетили Ялту (58,3%), Симферополь (14,6%) и Евпаторию (8,5%). Также среди туристов с Украины были популярны города Саки (3,7%) и Большая Алушта (3,5%). Кроме того, украинцы посещали Судак, Феодосию, Керчь и Сакский район, добавили в пресс-службе министерства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что в 2019 году на полуострове отдохнули 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателя 2018 года.

Он отметил, что среди иностранных туристов больше всего жителей Украины.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее также заявила о возможном увеличении туристического потока в Крым на 20% после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

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В Крыму увеличилось количество украинских туристов

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Теги: украина, крым, туризм



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