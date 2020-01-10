24 Июля 2020
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Общество Курганская область
товар, просрочка, круассан (2020) | Фото: vk.com &quot;Шадринск - это мы&quot;

Курганский бизнесмен, который привез слепым инвалидам новогодние подарки с истекшим сроком годности, извинился

В Кургане на празднике в Обществе слепых инвалидам по зрению раздали новогодние подарки с истекшим сроком годности.

Жительница Кургана Екатерина Байер в соцсети "Вконтакте" в группе "Шадринск - это мы" рассказала, что ее бабушка - инвалид по зрению - была 26 декабря прошлого года на новогоднем утреннике в Обществе слепых в Кургане, которое находится на первом этаже жилого дома на улице Максима Горького.

Инвалидам раздали наборы, в которых был сок, конфеты, круассаны и... энергетические напитки, а также жвачки - все продукты были с истекшим сроком годности. Для наглядности Екатерина сделала фото упаковки сока и круассана - на них действительно стояла просроченная дата.

"Бабушка распределила его содержимое между внуками, все продукты оказались просроченными", - отметила Екатерина.

товар, просрочка, круассан(2020)|Фото: vk.com "Шадринск - это мы"

Для чего в подарки положили энергетические напитки и жвачку - остается загадкой.

Как рассказали Накануне.RU в Обществе слепых, никто до сих пор не обратился к ним ни с какими жалобами.

"Жалоб не было, праздник прошел нормально", - отметили в организации.

В соцсетях пользователи до сих пор пишут гневные комментарии.

товар, просрочка, круассан(2020)|Фото: vk.com "Шадринск - это мы"

"Зачем слепому энергетик? Или жвачка? Кто вообще додумался такое дарить", - пишет Сергей.

"Издеваются над больными - они же слепые, все равно не увидят, что срок годности истек на продуктах", - отметил Виталий.

Как сообщил Накануне.RU Алексей Якимов - владелец компании, которая предоставила подарочные наборы для инвалидов по зрению, в фирме идет внутренняя проверка - специалисты выясняют, могла ли партия продуктов с истекшим сроком годности попасть в подарочные наборы для Общества слепых.

"Основная деятельность компании связана с торговлей продовольствием, поэтому теоретически на складах предприятия могли появиться списанные товары, которые нечаянно попали в подарки. Мы давно сотрудничаем с Обществом слепых. Подарки формировали, конечно, из качественных товаров с нормальными сроками годности. Но, возможно, произошла ошибка - на складе могли перепутать коробки", - отметил Якимов.

Проверка еще не окончена, отметил предприниматель, и добавил, что приносит извинения общественной организации.

"Это действительно очень неприятно. Если ошибка имела место, она была ненамеренная. Мы стараемся помогать тем, кто имеет меньше возможностей, хотели бы и дальше заниматься такой деятельностью. Обещаю, что мы усилим внутренний контроль, чтобы не допускать таких инцидентов, будем внимательнее формировать наборы", - отметил бизнесмен.

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Курганский бизнесмен, который привез слепым инвалидам новогодние подарки с истекшим сроком годности, извинился

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Теги: Общество слепых, Курган, подарки, инвалиды, зрение, продукты, срок годности



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