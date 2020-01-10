24 Июля 2020
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Политика В России Москва
World of Tanks, компьютерная игра (2017) | Фото: ga-top.ru

Топ-менеджер World of Tanks и другие IT-шники создадут партию и пойдут на выборы

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров намерен создать "Партию прямой демократии", чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года и затем в парламентских 2021-го. Учредительный съезд запланирован на 5 марта, пишет "Коммерсант". Компанию Макарову составят директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы "Яндекс.Деньги" Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и бывший продюсер "Живого журнала", совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков.

Как рассказал Вячеслав Макаров, партия намерена уже в этом году побороться за места в региональных парламентах. Если этот план удастся, партия намерена выдвинуть своих кандидатов в Госдуму. По словам Макарова, особенностью партии станет мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, через которое будет осуществляться голосование членов движения. На создание электронной платформы он намерен потратить $1 млн. По его словам, в партию изначально пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний. "Во многих регионах IT-компании являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах",— заявил он.

Разработчик и владелец игры World of Tanks белорусская IT-компания Wargaming.Net зарегистрирована на Кипре. Там же расположена ее штаб-квартира. Офисы компании находятся в России, Белоруссии, Украине, Германии, США, Великобритании, Дании, Финляндии и Австралии. Владельцем компании является гражданин Белоруссии Виктор Кислый. В 2016 году агентство Bloomberg оценило Wargaming.net в $1,5 млрд. Компания известна поддержкой военно-исторических музеев в разных странах. Она спонсирует американский корабль-музей USS Iowa, британский Танковый музей в Бовингтоне. В 2012 и 2013 годах компания поддерживала ветеранские организации в США. В России компания сотрудничает с военно-патриотическими музеями по программе "Помним все". По данным самой компании, в России в игре World of Tanks ежедневно участвуют около 3 млн пользователей.

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Топ-менеджер World of Tanks и другие IT-шники создадут партию и пойдут на выборы

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Теги: World of Tanks, it-сфера, партия, политика, выборы в госдуму



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