24 Июля 2020
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коллаж, Трамп, ракеты, РСМД (2018) | Фото: Накануне.RU

Трамп вновь рассказал о необходимости ликвидировать иранского генерала

Президент США Дональд Трамп озвучил новые подробности ликвидации иранского генерала Касема Солеймани. Как сообщает Infox, американский лидер не разочаровался в своём решении – он назвал командующего спецназа КСИР "настоящим монстром", которого следовало устранить "уже очень давно".
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Тем не менее, на фоне этих заявлений Конгресс США принял решение запретить объявление войны Ирану без разрешения законодателей, если только не будет вооружённого нападения на США.

Тем не менее, этому решению требуется утверждение в американском Сенате. Кроме того, у Трампа есть рычаги для начала силовых операций и без одобрения Конгресса.

Напомним, в ответ на убийство Касема Солеймани Иран обстрелял ракетами две американские военные базы в Ираке. Подобный шаг стал беспрецедентным в новейшем времени, однако, по официальным данным, жертв среди американских военных не было.

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Трамп вновь рассказал о необходимости ликвидировать иранского генерала

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Теги: Трамп, Иран



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