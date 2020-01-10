В Совфеде допустили крушение "Боинга" в Иране в результате действий беспилотника

В Совете Федерации считают, что версия о том, что украинский "Боинг" мог потерпеть катастрофу в Иране в результате внешнего воздействия, выглядит вполне правдоподобно.

Как заявил член комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич, это требует проверки, как и другие версии.

"Анализируя опосредованные разведпризнаки, которые сегодня появляются вокруг украинского "Боинга", больше похоже, что, возможно, это был чей-то беспилотник", - сказал Клинцевич.

При этом он подчеркнул, что "искать российский след в катастрофе "Боинга" глупо, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее премьер-министры Канады, Великобритании и Австралиисделали официальные заявления по поводу возможной причины крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране. Якобы, по имеющимся у них разведданным, самолет был сбит ракетой иранской ПВО. Они также призвали к международному расследованию авиакатастрофы, тогда как пока Иран допустил до расследования ЧП только украинских специалистов.

Последние тоже считают, что самолет был сбит ракетой, но не иранской, а российской (не просто российского производства, а принадлежащей российским ВС).

Иранские власти уже заявили, что версию с попаданием ракеты ПВО в гражданский самолет не рассматривают, также как и версию о террористической атаке.