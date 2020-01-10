На Месси напал неизвестный фанат после вылета "Барселоны" из Суперкубка Испании

На нападающего "Барселоны" Лионеля Месси напал неизвестный фанат.

Как передает корреспондент Накануне.RU, инцидент случился после завершения полуфинального матча Суперкубка Испании, в котором "Барса" уступила мадридскому "Атлетико" со счетом 2:3. Едва встреча закончилась, на поле прорвался некий болельщик и схватил капитана "сине-гранатовых".

Служба безопасности отреагировала мгновенно и оттащила разгоряченного фаната от звезды. В результате Месси не пострадал.

👎 La seguridad del estadio King Abdullah Sports City dejó mucho que desear tras terminar el Barça - Atlético de Madrid#Supercopa2020 pic.twitter.com/hHjt5N0x7V — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 9, 2020

В финальном матче за Суперкубок Испании в воскресенье встретятся "Атлетико" и "Реал", ранее обыгравший "Валенсию".

Напомним, недавно стало известно, что "Барселона" планирует продлить контракт с Лионелем Месси до 2023 года.