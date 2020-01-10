Бывший глава Кетовского района Зауралья проведет под стражей еще два месяца

Курганский городской суд принял решение оставить в СИЗО до 13 марта бывшего главу Кетовского района Зауралья Александра Носкова, передает корреспондент Накануне.RU.

На суде следователь управления ФСБ Курганской области ходатайствовал, чтобы Носкова оставили под стражей. Следствие по уголовному делу пока не завершено.

Напомним, 9 октября 2019 года Курганский горсуд постановил отправить Носкова в СИЗО. С ходатайством о заключении под стражу выступило следствие из-за того, что бывший чиновник нарушал условия домашнего ареста и покидал помещения. Эти данные в суде подтвердили сотрудники УФСИН. Сам Носков заявлял, что никуда не уходил, а оборудование неисправно.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Носкова обвиняют в том, что летом 2015 года он в рамках целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Кетовского района на период до 2020 года" заключил муниципальный контракт на выполнение целого ряда работ по строительству водопровода в селе Кетово. Носков, по данным следствия, знал, что эти работы полностью не выполнены, однако подписал недостоверные акты на сумму свыше 15 млн руб.