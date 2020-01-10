24 Июля 2020
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Крым Симферополь (2014) | Фото: Накануне.RU

Первые международные рейсы из Крыма после воссоединения с Россией будут осуществляться в Армению

Крым и Армению свяжут регулярные авиарейсы. Их планируется запустить уже в марте 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

"Регулярные авиарейсы планируется запустить между Крымом и Арменией с марта текущего года. Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации к регулярным полетам. Сейчас вопрос находится на стадии подготовки и согласований, в том числе в части расписания полетов и договоров с аэропортами. Планируются с марта полеты с частотой два раза в неделю. Дальше по спросу, но не более семи раз в неделю", - сказал Черняк.

По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией.

"Это будет хорошим примером для Китая и Турции и других стран и авиакомпаний. Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.

 

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Первые международные рейсы из Крыма после воссоединения с Россией будут осуществляться в Армению

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Теги: симферополь, крым, аэропорт, армения, ереван, международные рейсы



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