Сотрудники Boeing называли 737 MAX "разработкой клоунов под руководством обезьян" и не хотели на нем летать

У корпорации Boeing очередная неприятность из-за 737 MAX. В СМИ попала переписка сотрудников компании, в которой те называют данный тип самолета "разработкой клоунов, которых контролируют обезьяны".

О переписке сообщил ряд американских и британских СМИ, например, Reuters. Издание отмечает, что сотрудники корпорации пытались уклониться от контроля со стороны Федерального авиационного управления США (FAA) и авиационных властей других стран.

В одном из эпизодов переписки (сообщается, что это было общение в мессенджере, но не сообщается в каком именно) сотрудник компании спрашивает своего коллегу: "Ты бы посадил свою семью на самолет с пилотом, проходившим обучение на тренажере MAX? Я бы не стал". Его визави отвечает: "Нет, я тоже бы не стал". Это было написано в феврале 2018 года – за несколько месяцев до первой из двух авиакатастроф с Boeing 737 MAX, унесших в общей сложности 346 жизней. Переписка свидетельствует, что Boeing пытается избежать обучения пилотов на тренажерах – трудоемкого и дорогостоящего процесса.

Кстати, на этой неделе корпорация объявила об изменении курса обучения на тренажерах, который должны будут проходить пилоты перед возобновлением полетов 737 MAX. По данным некоторых экспертов, это выйдет Boeing в дополнительные расходы в размере $5,5 млрд. Ранее компания допускала прохождение обучения только на компьютере на этот тип самолета.

FAA, впрочем, не увидела в слитой переписке критических обстоятельств, хотя и отметила, что "тон и некоторые формулировки в переписке сотрудников разочаровывают". Очевидно, это относится и к цитате, в которой работник корпорации называет 737 MAX "разработкой клоунов под руководством обезьян".