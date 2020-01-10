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Экономика За рубежом
(2005) | Фото: boeingmedia.com

Сотрудники Boeing называли 737 MAX "разработкой клоунов под руководством обезьян" и не хотели на нем летать

У корпорации Boeing очередная неприятность из-за 737 MAX. В СМИ попала переписка сотрудников компании, в которой те называют данный тип самолета "разработкой клоунов, которых контролируют обезьяны".
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О переписке сообщил ряд американских и британских СМИ, например, Reuters. Издание отмечает, что сотрудники корпорации пытались уклониться от контроля со стороны Федерального авиационного управления США (FAA) и авиационных властей других стран.

В одном из эпизодов переписки (сообщается, что это было общение в мессенджере, но не сообщается в каком именно) сотрудник компании спрашивает своего коллегу: "Ты бы посадил свою семью на самолет с пилотом, проходившим обучение на тренажере MAX? Я бы не стал". Его визави отвечает: "Нет, я тоже бы не стал". Это было написано в феврале 2018 года – за несколько месяцев до первой из двух авиакатастроф с Boeing 737 MAX, унесших в общей сложности 346 жизней. Переписка свидетельствует, что Boeing пытается избежать обучения пилотов на тренажерах – трудоемкого и дорогостоящего процесса.

Boeing 737 MAX|Фото:Flickr

Кстати, на этой неделе корпорация объявила об изменении курса обучения на тренажерах, который должны будут проходить пилоты перед возобновлением полетов 737 MAX. По данным некоторых экспертов, это выйдет Boeing в дополнительные расходы в размере $5,5 млрд. Ранее компания допускала прохождение обучения только на компьютере на этот тип самолета.

FAA, впрочем, не увидела в слитой переписке критических обстоятельств, хотя и отметила, что "тон и некоторые формулировки в переписке сотрудников разочаровывают". Очевидно, это относится и к цитате, в которой работник корпорации называет 737 MAX "разработкой клоунов под руководством обезьян".

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Сотрудники Boeing называли 737 MAX "разработкой клоунов под руководством обезьян" и не хотели на нем летать

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Теги: boeing 737 max, переписка сотрудников, авиационная безопасность



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