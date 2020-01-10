24 Июля 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО &quot;ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка&quot; (2020) | Фото: Главное управление МЧС России по Республике Коми

На НПЗ в Коми при пожаре вытекло более 500 кубов нефтепродуктов

Около 500 кубических метров нефтепродуктов вытекло при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛа" в Ухте.

Как передает РИА Новости, произошла разгерметизация девяти емкостей-колонн.

С предприятия были эвакуированы 20 человек. Еще более 1,5 тысяч человек эвакуировали из торгово-развлекательного комплекса "Ярмарка", который находится на расстоянии полутора километров от места пожара.

По данным Regnum, во время ЧП пострадал один человек, с ожогом лица и травмой груди он доставлен в реанимацию местной больницы.

Пожар на территории Нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка"(2020)|Фото: Главное управление МЧС России по Республике Коми

Напомним, пожар в Ухте произошел 9 января. Сообщалось, что горит установка по переработке дизельного топлива. От хлопков в соседних зданиях были выбиты стекла.

Площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров. Огонь был локализован на площади 800 "квадратов".

Никакой угрозы для жителей Ухты нет, об этом сообщил на официальном портале республики Коми мэр Ухты Магомед Османов.

Создан оперативный штаб для решения вопросов, связанных с ликвидацией последствий ЧП.

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На НПЗ в Коми при пожаре вытекло более 500 кубов нефтепродуктов

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Теги: нпз, пожар, коми



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