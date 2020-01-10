24 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область
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В Екатеринбурге появились объявления о работе курьером в ресторане, по которым вербуют в "закладчики"

В Екатеринбурге обнаружены объявления о работе курьером в ресторане, которые на самом деле представляют собой вакансии для так называемых "закладчиков". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил представитель сети по доставке еды "Сушкоф" и "Дель Песто" Иван Соломин.
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Как рассказал он в своем Facebook, к нему обратилась администратор паблика, где представлены вакансии для студентов. Ее насторожило подозрительное объявление о поиске курьеров в данные рестораны. В компании провели собственное расследование.

"Как оказалось после небольшого расследования, это фейковая объява с фейковыми контактами, которые ловят простаков-студентов и потом их вербуют в "закладчики", - сообщил Соломин.

Он призвал соискателей быть бдительными.

Как сообщало Накануне.RU, осенью прошлого года в Екатеринбурге был осужден военный, разместивший более 450 "закладок" с наркотиками. Также срок получил его подельник с гражданки.

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В Екатеринбурге появились объявления о работе курьером в ресторане, по которым вербуют в "закладчики"

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Теги: закладчики, объявления, курьеры, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 22.01.2020 12:17 Мск Вместо еды доставлял наркотики: в Екатеринбурге задержан курьер, оказавшийся "закладчиком"

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