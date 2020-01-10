На Южном Урале школьников кормят холодной и недоваренной кашей, считают общественники

В Златоусте детей в школах кормят недоваренной и холодной кашей, полусырой капустой - к такому выводу пришли активисты общественной организации "Гражданский патруль" после поступивших к ним жалоб.

Жалобы на качество питания в школах собирали с середины декабря прошлого года, всего поступило 27 сигналов из трех школ. Активисты считают, что это не может быть совпадением.

Одна из мам рассказала общественникам, что ее дочь после школьного обеда тошнило, у нее болел живот.

Активисты просят сотрудников управления Роспотребнадзора по Челябинской области разобраться в ситуации.