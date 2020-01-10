Бывший глава "Управления капстроительства" Прикамья, арестованный по "делу зоопарка", попал под "уголовку" из-за сноса гаражей в Перми

В Перми бывший глава краевого "Управления капитального строительства" Дмитрий Левинский попал под "уголовку" из-за сноса гаражей в микрорайоне Разгуляй, сообщает "Ъ-Прикамье".

Напомним, о возбуждении уголовного дела следователи сообщили в октябре 2019 г. По версии следствия, в апреле управление заключило трехсторонний договор, по которому подрядчик должен был огородить земельные участки в Разгуляе. Также соглашение предусматривало предпроектные и изыскательские работы, обустройство проезда крупногабаритных машин. Снос гаражей для этого нужен не был. В апреле – октябре подрядчик и субподрядчик незаконно гаражи снесли более 50 боксов. Сотрудники управления, по мнению следствия, не только знали об этом, но и ничего не сделали для того, чтобы предотвратить разрушение. Дело завели по статье "Халатность".

Ранее следствие не уточняло, кто именно из сотрудников стал фигурантом дела. Как оказалось, в их числе – бывший глава управления Дмитрий Левинский. В пресс-службе краевого управления СК Накануне.RU сообщили, что не комментируют попадание Левинского в список подозреваемых.

Напомним, ранее прошли обыски в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе компании-подрядчика строительства, "РЖДстрой". Аналогичные мероприятия якобы прошли по местам жительства директора управления и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от "РЖДстрой". Уголовное дело о незаконных тратах при строительстве зоопарка в августе прошлого года возбудили полицейские.

По версии следствия, похищенные 130 млн руб. выделили на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ второго этапа первой очереди строительства зоопарка. Соответствующий контракт краевое управление капстроительства и подрядчик подписали в прошлом году. В итоге подрядчик якобы составил акты выполненных работ и справки об их стоимости, а сотрудники УКС подписали эти документы. При этом в них содержались заведомо недостоверные сведения об объеме и стоимости работ. Одни объекты не были построены вовсе, к другим не были подведены инженерные сети.

В рамках расследования задержан и арестован руководитель проекта строительства зоопарка от организации "РЖДстрой" Илья Козырев. После очередь дошла и до Левинского, которого задержали и арестовали.