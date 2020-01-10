24 Июля 2020
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Политика В России За рубежом
ливия,Аль-Мисмари, ливийская национальная армия, хафтар (2020) | Фото:youtube.com

Пресс-служба ЛНА обнародовала видеообращение, в котором поблагодарила РФ за мирную инициативу

Пресс-служба Ливийской национальной армии (ЛНА) опубликовала официальное заявление, в котором выразила позитивное отношение к мирным инициативам Москвы.

В видеозаявлении официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари поблагодарил Москву за усилия по мирному урегулированию ситуации в Ливии. Он подчеркнул, что главным приоритетом Ливийской национальной армии остается борьба с терроризмом и различными силами на территории Ливии, которые получают поддержку из-за рубежа.

Аль-Мисмари отметил, что ЛНА продолжить бороться с террористами, добиваясь восстановления стабильности в стране.

«Главное командование вооруженных сил приветствует инициативу президента России Владимира Путина, направленную на установление мира в Ливии, что является целью и задачей армии», — заявил он.

Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с совместным заявлением, в котором призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия с полуночи 12 января.

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Пресс-служба ЛНА обнародовала видеообращение, в котором поблагодарила РФ за мирную инициативу

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Теги: официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари, видеообращение, ливия, хафтар, лна, путин, эрдоган



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