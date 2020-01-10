Новосибирск в новогодние праздники утонул в мусоре

Новосибирск в новогодние праздники столкнулся с мусорным коллапсом.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО "Экология-Новосибирск" признал, что 2 января 2020 года в Ленинском районе города складывалась "достаточно острая ситуация". Горожане жаловались на растущие горы мусора, которые никто не вывозит.

Выяснилось, что одна из управляющих организаций 31 декабря убрала или перевернула свои контейнеры. В итоге более 400 контейнерных площадок остались без емкостей для отходов. Позже там были установлены евроконтейнеры.

В "Экологии - Новосибирск" пообещали, что будет направлено обращение в прокуратуру, передает Regnum.

По данным правительства Новосибирской области, сбои графиков вывоза мусора возникли в нескольких районах города. Для проведения работ обещали привлечь дополнительную технику.

Местные СМИ пишут, что новые перевозчики не справлялись с вывозом мусора, часто из-за того, что они не знают маршрута. Еще один фактор – неочищенные от снега дворы.