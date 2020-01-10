Помощница Петросяна надела кольцо на безымянный палец

30-летняя ассистент юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые после появления слухов о ее свадьбе с шефом показала фото с кольцом на безымянном пальце. Если фотография Татьяны в Instagram не отзеркалена, то кольцо, весьма похожее на обручальное, находится на правой руке – именно на ней по традиции супруги носят кольца в России.

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Неподтвержденная информация о браке Татьяны и 74-летнего Евгения появились около месяца назад. И Брухунова, и Петросян отказались комментировать саму новость про свадьбу, при этом раскритиковав не только таблоиды, но и журналистов, позвонивших им за достоверным комментарием.

Петросян уже больше года является холостяком – он развелся с коллегой Еленой Степаненко после 32 лет брака. Их развод сопровождался постоянными скандалами, связанными с разделом имущества.

"Меня не нужно жалеть! У меня все хорошо. Я существую в привычном ритме и ни на что не жалуюсь. Жизнь полна интересных и радостных событий, как и прежде. Ничего не изменилось! Я самостоятельный человек. Не довесок к артисту Евгению Петросяну. В связи с чем прошу ВСЕХ вас никогда впредь здесь не заниматься болтологией на данную тему, - написала тогда Брухунова в своем блоге. - Прошу так же не обращаться ко мне за комментариями по тому или иному вопросу связанных с моей личной жизнью. Не считаю это возможным. Мне не за что ни перед кем оправдываться! Я вправе распоряжаться своим личным временем и пространством так, как сочту нужным без оглядки на "доброжелателей".