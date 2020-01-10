Из-за сильного ветра самолет из Москвы не смог приземлиться в Новом Уренгое

Из-за сложных метеоусловий самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс SU-1523 Москва - Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Нового Уренгоя.

"Сильный порывистый боковой ветер. Самолет ушел в Нижневартовск", - пояснили в аэропорту.

Согласно данным онлайн-табло самолет должен был прибыть в Москву в 8.00 и вылететь в 9.10 по местному времени. Сейчас время сместилось: прилететь самолет должен в 11.40, а вылететь в 12.50.

Также задержан вылет самолета авиакомпании S7 до Москвы. Вылететь он должен был в 8.50. Но в итоге время сместилось на 10.20. Согласно данным онлайн-табло, статус рейса по-прежнему "задержан". В аэропорту пояснили, что он готовится к вылету.