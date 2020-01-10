Уральский полпред потребовал решить вопрос с нелегальной тлеющей свалкой в Екатеринбурге

На тлеющую несколько дней в Екатеринбурге нелегальную свалку обратил внимание полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Напомним, свалка на улице Коммунистическая начала тлеть в новогодние праздники. Сейчас ее пытаются засыпать снегом с городских улиц. По данным МЧС, площадь очагов тления составляет 100 кв.м, открытого горения нет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, в четверг Николай Цуканов провел рабочую встречу с руководителями силовых структур и МЧС Свердловской области. Речь шла о состоянии оперативной обстановки в регионе в новогодние и рождественские праздники. Отдельно полпред дал поручение взять на личный контроль руководству МЧС и органов внутренних дел ситуацию с тлением на несанкционированной свалке на Коммунистической, которое происходит в настоящее время.

Напомним, из-за случившегося жителям микрорайонов Уралмаш и Эльмаш советовали без особой надобности не выходить на улицу.