24 Июля 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

Певица Юлия Самойлова опубликовала кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте

Певица Юлия Самойлова (шоу "Голос", Евровидение-2018), являющаяся уроженкой Ухты, опубликовала в Instagram жутковатые кадры пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе.

На кадрах, опубликованных певицей, мужчина выходит на улицу у частного дома и снимает красное зарево в ночном небе, успокаивает собаку. Подпись гласит, что съемка сделана после третьего взрыва. Также Самойлова опубликовала кадры, снятые другими ухтинцами в непосредственной близости от завода.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте 9.01.20.|Фото: instagram.com/jsvok

Как ранее сообщало Накануне.RU, завод принадлежит нефтяной компании "Лукойл". Пожар и взрывы начались на установке по переработке дизельного топлива. Администрация города заявила, что угрозы жизни и безопасности ухтинцев нет. В некоторых зданиях ударной волной взрывов были выбиты стекла.

"Место возгорания находится на окраине завода, в отдалении от жилых домов и мест массового скопления людей. В радиусе километра нет жилых домов. Единственное - в километре находится торговый центр "Ярмарка", мы подстраховались и эвакуировали из него людей", - сообщил мэр Ухты.

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Певица Юлия Самойлова опубликовала кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте

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Теги: юлия самойлова, пожар в ухте, нефтеперерабатывающий завод



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