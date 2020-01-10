В Омске 15-летняя девочка жестоко расправилась с собственной матерью

В Омске 15-летняя девочка убила свою мать.

Ночью 31 декабря прошлого года ребенок вместе со своим 18-летним другом нанесли женщине несколько ножевых ранений и забили ее молотком.

Сейчас им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Омской области.

43-летняя женщина после нападения еще была жива и сумела позвонить подруге, попросив ее вызвать "скорую помощь". Однако от полученных травм женщина умерла в больнице.