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Политика За рубежом
конгресс США, (2015) | Фото: gazeta.ru

Конгресс США запретил Трампу начинать военные действия с Ираном

Полномочия президента США Дональда Трампа на ведение войны с Ираном ограничила Палата представителей Конгресса.

Документ, принятый Конгрессом, обязывает лидера страны не начинать войну с Ираном, пока администрация США не получит от Конгресса разрешение либо не возникнет "вооруженное нападение на США", пишет Regnum.

Далее резолюция направится на рассмотрение сената, где большинство составляют представители Республиканской партии.

В то же документ время не сможет реально запретить Трампу вести боевые действия против Тегерана, так как де-факто президент имеет полномочия проводить военные операции без разрешения конгресса.

Но, согласно законодательству, президент США должен уведомить конгресс в течение 48 часов о начале каких-либо военных действий.

Ранее президент США сообщил, что при атаке на американские базы в Ираке ни один гражданин США не пострадал. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время обращения к нации.

Напомним, 8 января Иран атаковал военные объекты США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани. Удары были нанесены по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские войска, и аэродрому Эрбиля на севере страны, который тоже используется американцами. Атака прошла в две волны, разница между ними составила около часа. Иран заявил о 80 погибших при атаке на американские военные базы и 140 разрушенных инфраструктурных объектах.

9 января Трамп выступил с обращением к нации в связи с иранским ударом по американским военным базам в Ираке.

Глава Белого дома рассказал о введении новых санкций против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из иранской сделки по атому.

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Конгресс США запретил Трампу начинать военные действия с Ираном

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Теги: конгресс сша, дональд трап, иран



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