24 Июля 2020
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Политика Челябинская область
администрация Челябинска (2019) | Фото: Накануне.RU

Уволился председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев

В мэрии Челябинска - новые кадровые перестановки.

Как сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов, свою должность покинул глава комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев.

"Он написал заявление с просьбой уволить его по собственному желанию", - отметил Сафонов.

Сейчас Репринцев находится в отпуске, официально он будет уволен с 13 января.

Его обязанности будет выполнять Сергей Самсонов. Стоит отметить, что Репринцев возглавил комитет в апреле 2017 года. До этого он занимал должность директора МУП "Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро" (ППАПБ) в Магнитогорске, а в 2015 году был назначен руководителем челябинского МУП "Архитектурно-планировочный центр".

Сергей Самсонов же с 2017 года был его замом, а до этого - начальником комитета.

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Уволился председатель комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергей Репринцев

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Теги: Сергей Репринцев, Сергей Самсонов, комитета градостроительства и архитектуры Челябинска, увольнение



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