Признанному банкротом Антипинскому НПЗ не хватает 66 млрд для погашения долгов

Признанному банкротом Антипинскому НПЗ не хватает десятков миллионов рублей, чтобы рассчитаться по долгам. Балансовая стоимость предприятия на 66 млн меньше, чем требования кредиторов, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация об этом появилась в финальном отчете арбитражного управляющего, опубликованном на "Федресурсе". Балансовая стоимость завода – 186,5 млрд руб., тогда как требования кредиторов – 252,2 млрд.

Напомним, ранее Антипинский нефтеперерабатывающий завод подал иск в Тюменский арбитраж о самобанкротстве. Это произошло в мае, после того, как завод остановил работу. Предприятие оценило свой долг в 346 млрд руб. До решения суда апелляционной инстанции рассмотрение дела по существу откладывалось. 3 сентября суд ввел процедуру наблюдения на предприятии.

Ситуацию с заводом во время своей пресс-конференции прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Во время встречи с журналистами глава региона подчеркнул, что предприятие для Тюменской области важное и оказывает значительное влияние на экономику региона. Когда в первом полугодии завод не работал, индекс промышленного производства в Тюменской области составлял 101%, сейчас, по предварительным данным, около 106%.

"19 декабря было заседание кредиторов, на котором рассматривался ряд вопросов, в том числе закрытие завода. Слава богу кредиторы, во всяком случае, большинство - люди здравомыслящие и услышали мое обращение. Тем более, я думаю, что если завод остановить, то свои средства кредиторы бы точно назад не получили. Для нас - важно, чтобы завод работал, чтобы 2 тыс. человек получали своевременно заработную плату, чтобы завод платил налоги. По итогам 2019 года Антипинский НПЗ во все уровни бюджетов заплатит порядка 6,5 млрд руб.", - прокомментировал губернатор.