24 Июля 2020
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Общество За рубежом
Крупнейшая пресноводная рыба в мире - китайский веслонос - вымерла. (2020) | Фото: sciencedirect.com

Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей

Крупнейшая на планете пресноводная рыба – китайский веслонос – признана исчезнувшим видом. Печальные данные опубликовал ресурс Science Direct.

"Поскольку в неволе нет ни одной особи, а живые ткани не сохранились для возможного восстановления, рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги", — говорится в публикации.

Этот вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в бассейне китайской реки Янцзы.

Крупнейшая пресноводная рыба в мире - китайский веслонос - вымерла.|Фото: sciencedirect.com

Сообщается, данная рыба существовала еще 34–75 млн лет назад, однако в конце 1970-х годов в Китае было зафиксировано резкое снижение ее численности в результате чрезмерного вылова и фрагментации среды обитания. Также исчезновение веслоносов возможно из-за нарушения у них функции размножения.

Согласно выводам ученых, вымирание произошло примерно в 2005–2010-х годах, передает газета "Известия". 

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Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей

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Теги: китайский веслонос, вымерший вид, пресноводная рыба, янцзы



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