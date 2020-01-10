Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей

Крупнейшая на планете пресноводная рыба – китайский веслонос – признана исчезнувшим видом. Печальные данные опубликовал ресурс Science Direct.

"Поскольку в неволе нет ни одной особи, а живые ткани не сохранились для возможного восстановления, рыбу следует считать вымершей в соответствии с критериями Красной книги", — говорится в публикации.

Этот вид был единственным представителем рода псефуров семейства веслоносовые и обитал в бассейне китайской реки Янцзы.

Сообщается, данная рыба существовала еще 34–75 млн лет назад, однако в конце 1970-х годов в Китае было зафиксировано резкое снижение ее численности в результате чрезмерного вылова и фрагментации среды обитания. Также исчезновение веслоносов возможно из-за нарушения у них функции размножения.

Согласно выводам ученых, вымирание произошло примерно в 2005–2010-х годах, передает газета "Известия".