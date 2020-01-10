Экс-глава Копейска Истомин может выйти из колонии

10 января Копейский городской суд рассмотрит ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания экс-главе города Вячеславу Истомину, осужденному к 4,5 годам в колонии строгого режима за взятки, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание назначено на 14 часов.

Напомним, в конце июня 2017 года суд приговорил экс-главу Копейска Вячеслава Истомина к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей за взятки. Экс-чиновник признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве

В октябре прошлого года суд отказал Истомину в условно-досрочном освобождении. Против удовлетворения ходатайства выступил прокурор, указывая на то, что не было оснований к УДО. В частности, поведение осужденного за весь период отбывания наказания являлось нестабильным и не свидетельствовало о его примерном поведении, также были дисциплинарные взыскания.