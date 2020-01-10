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Общество Свердловская область Уральский ФО
Снюс (2019) | Фото: highwaychristiancentre.org

На Среднем Урале уничтожат крупную партию снюса, изъятую в новогодние праздники

Сегодня днем на Среднем Урале уничтожат крупную партию снюса.
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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, утилизация арестованной бестабачной никотинсодержащей продукции будет происходить на полигоне твердых бытовых отходов в районе Двуреченска. Данный снюс был изъят из продажи в течение новогодних праздников в магазинах Екатеринбурга.

Всего было изъято 9 тысяч упаковок.

Напомним, в конце прошлого года свердловский Роспотребнадзор обратился к уральцам с просьбой сообщать о местах торговли так называемыми снюсами. Чуть раньше премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился запретить продажу снюса в стране.

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На Среднем Урале уничтожат крупную партию снюса, изъятую в новогодние праздники

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Теги: снюс, Роспотребнадзор, утилизация, партия



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