На Среднем Урале уничтожат крупную партию снюса, изъятую в новогодние праздники

Сегодня днем на Среднем Урале уничтожат крупную партию снюса.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, утилизация арестованной бестабачной никотинсодержащей продукции будет происходить на полигоне твердых бытовых отходов в районе Двуреченска. Данный снюс был изъят из продажи в течение новогодних праздников в магазинах Екатеринбурга.

Всего было изъято 9 тысяч упаковок.

Напомним, в конце прошлого года свердловский Роспотребнадзор обратился к уральцам с просьбой сообщать о местах торговли так называемыми снюсами. Чуть раньше премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился запретить продажу снюса в стране.